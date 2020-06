Umfragen des VDMA zeigen, dass die Lieferketten der deutschen Maschinenbauer weiter unter starkem Druck stehen. Mit dem neuen Logistikzentrum, strategischen Maßnahmen und enger Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmensgruppe hat Optima die Verfügbarkeit seiner Maschinenlösungen und Dienstleistungen während der Corona-Krise gesichert. In Umfragen des VDMA geben ein Großteil der Unternehmen an, dass es aufgrund der Covid-19-Pandemie zu Störungen und Ausfällen in den Lieferketten kommt. Bei Optima wurden über die vergangenen Jahre bereits diverse Maßnahmen ergriffen, um für eine Situation wie diese ...

