Der Ölpreis spiegelt in diesem Jahr einen Sturm der Weltwirtschaft wider, den es bislang nicht gegeben hat. Dass dieser Sturm auch global ist, liegt nicht zuletzt auch an der Globalisierung selbst. Denn die Verkettung der Volkswirtschaften über Wertschöpfungsketten in Kombination mit dem Zeitoptimierungsdruck verkürzt die "logische Sekunde' und damit die Reaktionszeit für einzelne Unternehmen und Staaten, auf Unterbrechungen zu reagieren.Das Corona-Virus war in dieser Kette wie ein Brandbeschleuniger. Der Schock auf Lieferketten durch Quarantäne folgte jener auf Verbraucher und eine Angebotsknappheit von Vorprodukten bei den Produzenten.Dass der Ölpreis in dieser Situation wie ein Stein fiel, ist keine Überraschung. Dass er aber negativ wurde, wie Chart 1 deutlich zeigt, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Jedoch: Wenn man sich vergegenwärtigt, dass bereits Jahre zuvor Negativzinsen am Markt "gezahlt' werden, kommt man vielleicht ins Grübeln, ob das Corona-Virus nicht doch für bestimmte Entwickungen nur Anlass und nicht Ursache war.

