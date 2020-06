Sridhar Ramaswamy, der bis 2018 das Werbegeschäft von Google verantwortete, stelle mit Neeva eine eigene Suchmaschine vor. Sie soll werbefrei und subscription-basiert sein. Schon viele Suchmaschinen haben in der Vergangenheit versucht, sich neben Google zu behaupten. Mit Neeva tritt schon bald ein neuer Mitstreiter an. Hinter dem Projekt stehen der ehemalige Werbechef von Google Sridhar Ramaswamy und Vivek Raghunathan, der früher verantwortlich für die Monetarisierung bei Youtube war. Zwei Profis in Sachen Werbung und Anzeigen, die nun genau den entgegengesetzten ...

