DGAP-Ad-hoc: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Sonstiges Scherzer & Co. AG: Verkauf Nachbesserungsrechte 22.06.2020 / 11:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Scherzer & Co. AG hat heute einen Kaufvertrag über Nachbesserungsrechte abgeschlossen.Gegenstand des Kaufvertrages sind Nachbesserungsrechte mit einem ursprünglichen Abfindungs- bzw. Andienungsvolumen von rund 25,6 Mio. EUR. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 9,1 Mio EUR und ist am 30.06.2020 fällig.Ein Anteil von rund 8,5 Mio. EUR wird hiervon abzüglich etwaiger Ertragsteuern, deren Höhe heute noch nicht abgeschätzt werden kann, ertragswirksam und erhöht den Nettoinventarwert der Scherzer-Aktie.Köln, 22.06.202Der VorstandAnsprechpartner für Rückfragen:Dr. Georg Issels Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG, Friesenstraße 50, 50670 KölnTel. (0221) 82032-15Fax (0221) 82032-30E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.deInternet: www.scherzer-ag.deScherzer & Co. AG: Hoher potentieller Ergebnisbeitrag aus Squeeze-out bei der AUDI AGDie Volkswagen AG hat heute mitgeteilt, dass sie die zu zahlende Barabfindung im Rahmen des geplanten Squeeze-outs bei der AUDI AG als Gegenleistung für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf 1.551,53 Euro je Aktie der AUDI AG festgelegt hat. Die Scherzer & Co. AG hält derzeit ca. 8.600 Aktien der AUDI AG.Sofern der Squeeze-out beschlossen und rechtswirksam wird, erwartet die Scherzer & Co. AG einen Ergebnisbeitrag hieraus von ca. 7 Mio. Euro. Der unmittelbare positive Effekt auf den Nettoinventarwert der Scherzer & Co. AG beträgt rund 4 Mio. Euro.Köln, 16.06.2020Der VorstandAnsprechpartner für Rückfragen: Dr. Georg Issels Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG, Friesenstraße 50, 50670 KölnTel. (0221) 82032-15 Fax (0221) 82032-30 E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de Internet: www.scherzer-ag.de22.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Scherzer & Co. AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221-820 32-0 Fax: +49 (0)221-820 32-30 E-Mail: info@scherzer-ag.de Internet: www.scherzer-ag.de ISIN: DE0006942808 WKN: 694280 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1071609Ende der Mitteilung DGAP News-Service1075195 22.06.2020 CET/CEST