München (ots) - Das diesjährige "SommerKino im Ersten" startet am 29. Juni um 20:15 Uhr mit der TV-Premiere der bissigen Ehekomödie "Und wer nimmt den Hund?" (ARD Degeto). Unter der Regie von Rainer Kaufmann zeigt sich das preisgekrönte Hauptdarstellerduo Martina Gedeck und Ulrich Tukur von seiner komödiantischen Seite. Die beiden spielen das wohlsituierte Paar Doris und Georg, das vor den Trümmern seiner über 20-jährigen Ehe steht und auf die Hilfe einer Trennungstherapeutin hofft. Dabei ist Georgs Affäre mit der deutlich jüngeren Zoologie-Doktorandin Laura (Lucie Heinze) genauso ein Aufreger wie Doris' vermeintliche Selbstverwirklichung als Hausfrau und Mutter. Für beste Unterhaltung sorgen der feine Humor der Dialoge und die moderne Erzählweise. Der Film war 2019 für den Bernd Burgemeister Fernsehpreis nominiert und belegt eindrucksvoll, dass Fernsehen auch auf der großen Leinwand funktioniert."Und wer nimmt den Hund?" ist online first bereits ab dem 27. Juni 2020, 20:15 Uhr, in der ARD Mediathek verfügbar und dort auch nach Ausstrahlung noch drei Monate zu sehen.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesem und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmlBei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Und wer nimmt den Hund?", "Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon", "Leberkäsjunkie", "Wie gut ist deine Beziehung?" oder "Der Trafikant") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity.Audio-Dateien aus und zu den Filmen der Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de.Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam Thieser, ARD Degeto Pressestelle,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine Baschny & Viktoria Zima, Just Publicity GmbH,Tel.: 089/20208260, E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4630736