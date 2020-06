Wien (www.anleihencheck.de) - Diese Woche stehen Einkaufsmanagerindices und Daten zum Konsumverhalten in den USA im Vordergrund, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Erfreuliche Vorzeichen für eine verbesserte Geschäftsstimmung im Juni hätten regionale Stimmungsindikatoren aus New York und Philadelphia geliefert. Der Empire State Index sei um 48 Punkte auf -0,2 (Stagnation) gestiegen und der Philly FED Index sei von -43,1 auf 27,5 (Expansion) geklettert. Demnach sollten auch Einkaufsmanagerindices (IHS PMI, vorläufig) auf nationaler Ebene im Juni erneut einen Anstieg verzeichnen. Im Mai hätten PMIs für das Verarbeitende Gewerbe (39,8) und den Dienstleistungssektor (37,5) noch einen Rückgang der Geschäftsaktivität im Vergleich zum Vormonat suggeriert, wenn auch weniger stark ausgeprägt als im April. Insbesondere die Komponenten Produktion (34,1) und Auftragseingänge (34,2) hätten dämpfend gewirkt. Würden die PMIs den regionalen Vorlaufindikatoren folgen, so könnte die wichtige Marke von 50 erreicht werden. ...

