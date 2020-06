Digital Charging Solutions (DCS) und Fiat Chrysler Automobiles (FCA) haben einen gemeinsamen öffentlichen Ladeservice entwickelt. Mit "My Easy Charge" erhalten Kunden der BEV- und PHEV-Modelle des FCA-Konzerns mit einer App und einer einzigen Ladekarte Zugang zu über 130.000 Ladepunkten in 21 europäischen Ländern. Aktuell hat Fiat Chrysler in Europa die PHEV-Versionen der Jeep-Modelle Renegade und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...