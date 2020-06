Die Aktie der Deutschen Post hat sich seit dem Märztief bei 19,10 Euro zuletzt deutlich erholen können. Mehr als 60 Prozent ging es seitdem wieder nach oben. Auch am heutigen Montag gehört die Aktie zu den Gewinnern im DAX. Der starken Verfassung konnte auch die Kurszielsenkung durch die Credit Suisse nichts anhaben.Michael Kuhn, Analyst bei der Société Générale, kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den diesjährigen Gewinn je Aktie um fast ein Drittel, wovon die Hälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...