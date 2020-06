Eine Studie der Zahlungsplattform Stripe hat sich mit der Kassenzone von Webshops im europäischen Vergleich befasst. Deutlich wird, dass viele Onlinehändler die Chancen des europäischen Binnenmarkts zu wenig nutzen. Die Payment-Plattform Stripe hat eine Studie zu fehlerhaften europäischen Checkout-Prozessen vorgestellt. Teil der Stichprobe waren die wichtigsten E-Commerce-Websites in einigen der größten europäischen Märkte. Laut der Studie fanden sich die meisten Fehler in der Kassenzone bei Onlinehändlern in Großbritannien (durchschnittlich 9,66 Fehler im Checkout), gefolgt von Spanien (9,26) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...