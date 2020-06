Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für OMV im Rahmen der Multitranche-Emission von Anleihen im Volumen von 1,5 Mrd. Euro (in zwei Tranchen zu jeweils 750 Mio) als Rechtsberater tätig. Die Transaktion folgt der 1,75 Mrd Multitranche-Emission von Anleihen im April 2020 und dient erneut der Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39 Prozent an Borealis AG. Christoph Moser, Partner von Weber & Co., der OMV AG federführend im Rahmen der Transaktion beriet, dazu: "Die zweite großvolumige erfolgreiche Anleiheemission der OMV AG in turbulenten Zeiten der Covid-19 Krise belegt die Attraktivität der Emittentin für Investoren. Wir gratulieren der Emittentin und den Emissionsbanken herzlich."

