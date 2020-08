Analyse der neuen Coreo-Anleihe - in ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer wird die derzeit in der Zeichnung befindliche 6,75%-Anleihe der Coreo AG (WKN A289D7) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Begründet wird die Bewertung damit, dass die Coreo AG in ihrer noch kurzen Immobilientätigkeit bereits ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio aufbauen konnte und das Management ein großes Netzwerk innerhalb der Branche ausgebildet hat. Zudem zeichne sich das Geschäftsmodell durch ein konsequentes Auswahlverfahren und festgelegte Investitionsbedingungen aus. Mit dem Fokus auf sog. Mittellagen und durch die Entwicklung und Arrondierung der einzelnen Immobilien innerhalb von Portfoliokäufen sei die Coreo AG in der Lage, gezielte Wertschöpfung zu generieren, so die Analysten.

Coreo-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte, nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe der Coreo AG mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 14.09.2025 ist mit einem Zinskupon von 6,75% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.03. und 15.09.) ausgestattet. Die Coreo-Anleihe kann noch bis zum ...

