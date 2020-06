Im Tageshoch konnte der DAX bisher bis 12.399 Punkte hochziehen. An der Marke von 12.400 Punkten scheiterte der Leitindex jedoch und sackte in der Folge wieder bis auf 12.300 Punkte ab.

Nachdem das zuvor noch offene Gap bei 12.471 Punkten in der Vorwoche geschlossen wurde, sieht es aktuell danach aus, dass der DAX ein tieferes Verlaufshoch bei 12.483 Punkten gebildet hat, nach dem Verlaufshoch bei 12.913 Punkten am 08. Juni. In der Folge könnte nun bald eine neue Abwärtsbewegung starten, die dann das Verlaufstief bei 11.597 Punkten vom 15. Juni dem Trend folgend unterschreiten dürfte.

Solange der DAX das Verlaufshoch bei 12.483 Punkten nicht mehr überschreitet, dürfte der Index nun Kurs auf das nach unten hin offene Gap bei 11.968 Punkten nehmen. Darunter dürfte dann der für den langfristigen Verlauf wichtige 200er-EMA bei 12.875 Punkten ins Visier der Bären rücken. Kurse unter dem 200er-EMA deuten eher auf langfristig weiter fallende Notierungen hin, Kurse über dem 200er-EMA auf langfristig weiter steigende Notierungen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.300 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.250, 12.200, 12.140, 12.000, 11.800, 11.550, 11.500, 11.200 und ...

