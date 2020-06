Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Indizes sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Zumindest ihre Zusammensetzung. Heute wurden hier einige Änderungen wirksam. Rausgeflogen aus dem DAX ist die Lufthansa, die nun im MDAX weiter flattert. Ein staatliches Rettungspaket soll der angeschlagenen Airline eigentlich auf die Beine helfen, ob dem am Donnerstag zugestimmt wird, ist allerdings die große Frage. Die Deutsche Wohnen ersetzt die Kranich-Airline seit heute im DAX. Wer gilt als Wackelkandidat und was war im MDAX und SDAX los? Mehr dazu im Video.