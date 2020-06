Düsseldorf (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt wegen des Corona-Ausbruchs beim Schlachtbetrieb Tönnies im benachbarten Nordrhein-Westfalen bei der lokalen Eindämmung der Virusinfektionen auf die Regierung seines Amtskollegen Armin Laschet (CDU). "Natürlich verfolgen wir die Vorgänge im Kreis Gütersloh aufmerksam", sagte Weil der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Er verwies auf die Covid-19-Erkrankungen von Mitarbeitern der Großschlachterei Westfleisch in Coesfeld im Münsterland im Mai: "Wir hatten bereits einmal die Situation, nach dem Corona-Ausbruch in Coesfeld, dass die Konsequenzen auch über Landesgrenzen hinweg spürbar gewesen sind." Die zuständigen Behörden in Niedersachsen stünden nun mit den NRW-Behörden im Austausch. Weil betonte: "Ich habe volles Vertrauen in das Vorgehen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen."



