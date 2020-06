Der Hype um Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) nimmt wieder Fahrt auf und das Nasdaq-Papier etabliert sich über 150 USD. Vegan-Produkte besitzen eine goldene Zukunft. Fleisch auf pflanzlicher Basis ist ein Zukunftssektor, der Schritt für Schritt in den monströsen Fleischkonsum-Markt mit Billionenumsätzen reinwachsen wird. Der Sektor für vegane Fleischalternativen ist in seiner momentanen Form dagegen winzig. Dessen Umsätze wurden 2018 weltweit gerade mal auf knapp 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. 2018 war ...

