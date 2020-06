Wien (www.anleihencheck.de) - In der laufenden Woche werden in der Eurozone die Ergebnisse vieler interessanter Umfragen veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Unter den nationalen Erhebungen gelte wohl dem deutschen ifo-Index das Hauptinteresse. Die Analysten der RBI würden mit einer starken Verbesserung der Zukunftserwartungen rechnen. Der Umfragewert für die aktuelle Lage dürfte vergleichsweise weniger stark zugelegt haben. In Summe sollte der Gesamtindikator erneut einen deutlichen Anstieg verbuchen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...