Falls in Deutschland das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa am Widerstand des Großaktionärs Heinz Hermann Thiele doch noch scheitern sollte, wäre auch der Deal zur Rettung der österreichischen Lufthansa-Tochter AUA gefährdet. "Bei einer eventuellen Ablehnung des vorliegenden deutschen Deals muss man die Situation in Österreich neu bewerten", hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Wien."Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...