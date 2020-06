Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Martinsried/ München (pta021/22.06.2020/15:00) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, präsentiert auf dem 2020 Virtual Annual Meeting II der American Association for Cancer Research (AACR) vom 22. bis 24. Juni 2020 Erkenntnisse aus präklinischen Studien zu ihrem PD1-41BB Switch-Rezeptor. Das E-Poster ist heute, am ersten Tag der virtuellen Konferenz, sowie auf der Website von Medigene online verfügbar: https://www.medigene.de/technologien/abstracts



Medigenes Wissenschaftler haben gezeigt, dass der PD1-41BB Switch-Rezeptor die funktionelle Aktivität von T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen (TCR-Ts) insbesondere gegenüber soliden Tumorzellen signifikant verbessert. Viele solide Tumore schaffen um sich herum eine "feindselige" Umgebung, die den Angriff der Immunzellen so unterdrückt, dass die Tumore weiter überleben und wachsen können. Über sogenannte "Checkpoint-Mechanismen" stören die Krebszellen dabei die T-Zell-Aktivität. Der PD1-PDL1 Signalweg ist ein solcher inhibitorischer Mechanismus, den Tumore nutzen, um die Aktivität von T-Zellen im Tumorgewebe abzuschalten. Das PD1-41BB Molekül von Medigene ist so konzipiert, dass es das von PD-1 auf Tumorzellen induzierte "Stopp"-Signal in einen "Go"-Befehl umwandelt, indem es die Befehlsweiterleitung innerhalb der T-Zellen auf Aktivierung umschaltet und dadurch die hemmende PD1-PDL1 Checkpoint-Blockade überwindet.



Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftsvorstand bei Medigene: "In den präklinischen Studien konnten wir zeigen, dass der zusätzliche PD1-41BB Switch-Rezeptor die Antigen-spezifischen Funktionen der TCR-T-Zellen gegenüber solider Tumore stark verbesserte. Basierend auf diesen vielversprechenden Ergebnissen glauben wir, dass der PD1-41BB Switch-Rezeptor es unseren TCR-Ts letztendlich ermöglichen könnte, besser in Patienten gegen solide Tumore vorzugehen. Solche Tumore waren bisher aufgrund unterschiedlicher Arten der Unterdrückung einer Immunantwort sehr schwierig zu behandeln. Zudem könnte mit unserem Switch-Rezeptor der wichtige PD1-PDL1 Signalweg ganz gezielt und lokalisiert für eine Steigerung der Aktivität von TCR-T-Zellen benutzt werden. Probleme mit Nebenwirkungen überall im Körper, wie sie bei bestehenden Checkpoint-Inhibitoren auftreten, könnten damit vermieden werden."



Präsentation Details: - Poster: # 3231 "The chimeric co-stimulatory receptor PD1-41BB enhances the function of T cell receptor (TCR)-modified T cells targeting solid tumors" (E-Poster mit Audiobeschreibung) - Session: Adoptive Cell Therapy 3 - Link zum Abstract: https://bit.ly/3g3Q44H - Datum: 22. Juni 2020, 9:00 - 18:00 Uhr (Ortszeit USA; EDT) - Download: www.medigene.com/technologies/abstracts



=--------------------------------------- Ende der Pressemitteilung =--------------------------------------------



Über Medigenes PD1-41BB-Switch-Rezeptor: Checkpoint-Inhibition über den PD1-PDL1 Signalweg: Es ist bekannt, dass solide Tumorzellen speziell von aktivierten T-Zellen abgetötet werden können. Die Tumorzellen können diesen Angriffen entkommen, indem sie hemmende Moleküle auf ihrer Oberfläche exprimieren, so genannte "Checkpoint-Proteine" wie den "Programmed Death Ligand 1" (PD-L1). In diesem Fall werden T-Zellen inaktiviert, die PD-1, den natürlichen Rezeptor für PD-L1, exprimieren. Die Expression von PD-L1 durch Tumore stellt also einen adaptiven Immunresistenzmechanismus dar, der zum Überleben und Wachstum von Tumoren führen kann.



Der co-stimulatorische Signalweg über 4-1BB: Eine effektive Immunreaktion von T-Zellen auf Antigene erfordert typischerweise, dass neben der primären Stimulation durch das Antigen über den T-Zell-Rezeptor (TCR) auch co-stimulatorische Signale empfangen werden. Die intrazellulären Signaldomänen des 4-1BB-Proteins bieten einen gut charakterisierten Weg zur positiven Verstärkung der T-Zell-Reaktionen.



Der PD1-41BB Switch-Rezeptor von Medigene macht sich die Bindung von PD-1 auf den T-Zellen an PD-L1 auf Tumoren zunutze. Im Switch-Rezeptor wurde die hemmende Signaldomäne von PD-1 durch die aktivierende Signaldomäne von 4-1BB ersetzt. Infolgedessen leitet der Switch-Rezeptor anstelle des normalerweise hemmenden Signals via PD-1 ein aktivierendes Signal an die TCR-T-Zellen weiter. Dadurch können sich die PD1-41BB-modifizierten TCR-T-Zellen in Gegenwart von PD-L1-positiven Tumorzellen stark vermehren und bei wiederholter Exposition eine stärkere Abtötung der Tumorzellen vermitteln. Außerdem verbessern die durch den Switch-Rezeptor übermittelten Signale auch die metabolische Fitness von TCR-T-Zellen und ermöglichen ihnen eine bessere Funktionalität trotz niedrigem Glukosespiegel oder hohen Mengen des immunsuppressiven Faktors TGF-ß - beides Merkmale, die typisch für eine stark feindselige Umgebung um den Tumor herum sind.



Die Medigene AG (FWB: MDG1, ISIN DE000A1X3W00, Prime Standard) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter http://www.medigene.de



Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.



Kontakt Medigene AG Dr. Gary Waanders, Claudia Burmester, Dr. Anna Niedl Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com), wir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.



(Ende)



Aussender: Medigene AG Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried Land: Deutschland Ansprechpartner: Medigene PR/IR Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01 E-Mail: investor@medigene.com Website: www.medigene.de



ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1592830800446



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 22, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)





MEDIGENE-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de