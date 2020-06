BERLIN (Dow Jones)--Der Weltenergierat hat sich für die Förderung moderner Technologien zur Vermeidung des CO2-Ausstoßes ausgesprochen. Ohne die Integration sogenannter negativer Emissionen seien die Pariser Klimaziele nicht erreichbar, heißt es im Bericht "Energie für Deutschland". "Umso drängender ist es für Politik und Gesellschaft, deren Weiterentwicklung und Anwendung zu diskutieren und zu fördern", erklärte der Geschäftsführer des Weltenergierates, Carsten Rolle.

Selbst die ambitioniertesten nationalen Klimapläne umfassen derzeit nur Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen. Der Abbau von Gasen durch Senken - wie es auch das Pariser Abkommen vorsehe - sei dagegen noch kaum ein Thema. Die derzeit günstigste Technologie ist laut Bericht die Aufforstung von Wäldern mit rund 5 bis 50 US-Dollar pro Tonne CO2. Das sogenannte Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS), bei der Treibhausgase direkt aus der Atmosphäre entzogen werden, kostet indes teure 100 bis 300 US-Dollar.

Weitere negative Emissionstechnologien sind etwa die Biomasseverstromung mit Carbon Capture and Storage (BECCS), Biokohle zur Anwendung auf dem Boden und die Förderung von Kohlenstoffbindung im Boden durch Biomassewachstum. Zudem werden Verwitterung, die Erhöhung von Alkalität von Ozeanen und Ozeandüngung diskutiert. Bislang experimentieren Schweden und die Schweiz in kleinerem Maßstab mit Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), während Großbritannien als führender CCUS-Anbieter in Kombination mit Biomasse gilt.

Dabei ist der Zeitdruck laut dem Bericht hoch. Der Weltenergierat geht trotz der EU-Klimabemühungen von steigenden CO2-Emissionen bis 2030 aus. Grund ist die wirtschaftliche Entwicklung verschiedener Schwellenländer, etwa Indiens. Der Bericht merkt auch an, dass die angestrebte Klimaneutralität von Unternehmen insbesondere bilanziell erfolgt, "sodass die Maßnahmen oftmals systemisch keinen direkten Einfluss auf das Erreichen des Klimaschutzzieles eines Staates haben." In einem zweiten Schritt könne er aber zu Investitionen in die tatsächliche Vermeidung von Treibhausgasen führen.

