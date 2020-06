Essen (ots) - Mit einer neuen, breit angelegten Print-Kampagne bewirbt der Zukunftspakt Apotheke seit Ende April die Vorbestellplattform ihreapotheken.de (ia.de). Flankiert wird diese Kampagne jetzt von einem Spot, der seit einigen Tagen auf mylife.de, focus.de und bunte.de läuft.Der 30-sekündige Clip veranschaulicht mittels einer emotionalen Bildsprache die zentrale Bedeutung der Apotheke von nebenan. Durch eine aktive, nah am Hauptdarsteller verlaufende Kameraführung wird diese wichtige Rolle der Vor-Ort-Apotheken eindrucksvoll in Szene gesetzt. Dies gilt umso mehr, da der Spot vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie spielt.Im Mittelpunkt steht ein junger Mann, der über eine Stimme aus dem Off erklärt, wie ia.de die digitale Convenience einer Vorbestellplattform ideal mit der persönlichen Beratungs- und Leistungskompetenz der Apotheke vor Ort verbindet. Dem Zuschauer wird schnell klar: Mit ia.de kann jeder einfach online und gleichzeitig lokal einkaufen - und zwar nicht nur in Zeiten von Corona, sondern jederzeit.Mylife.de ist die digitale Plattform des erfolgreichen Apotheken-Magazins my life und Teil des Zukunftspakt Apotheke. Bunte.de ist mit über 12 Mio. Videoausspielungen pro Monat Deutschlands reichweitenstärkste Online-Destination für Frauen. Focus.de gehört im Video-Ranking der Nachrichtenportale zu den Top 3 im deutschsprachigen Raum. Rund neun Millionen Menschen sehen die Videos auf focus.de im Schnitt an. Der Spot wird bis Ende Juli auf den Online-Portalen laufen.Link zum Werbespot: https://zukunftspakt-apotheke.de/aktuelles/werbespot/Pressekontakt:NOWEDA eGDr. Joachim Reinken0201 802 2660joachim.reinken@noweda.dePHARMA PRIVATFiona Nordt0531 5902 107f.nordt@pharma-privat.deHubert Burda MediaVerena Bücher0781 843 243verena.buecher@burda.comOriginal-Content von: Zukunftspakt Apotheke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144424/4631155