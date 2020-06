Unterföhring (ots) - Hier gewinnt der Fan! Mit dem Supercup und dem Bundesliga-Auftaktspiel 2021 steigen SAT.1 und ran erneut in die Bundesliga-Berichterstattung ein. Der Sender sichert sich das einzige und exklusive Live-Free-TV-Paket: insgesamt neun Live-Spiele pro Saison, darunter neben dem Auftakt und dem Supercup auch die Spiele vor und nach der Winterpause sowie der Auftakt der 2. Bundesliga und die Relegationsspiele für die 1. und 2. Bundesliga. Das Rechtepaket gilt für insgesamt vier Spielzeiten.Zu sehen sein werden die Live-Begegnungen in SAT.1 sowie parallel auf ran.de, sat1.de, in den ran- und SAT.1-Apps und im SAT.1-Livestream auf Joyn.SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Endlich wieder Bundesliga in SAT.1! Mit diesem Rechtepaket sind wir ab 2021 der einzige TV-Sender, der den besten deutschen Fußball live und kostenlos zeigt. Bereits in den Neunzigern hat SAT.1 mit ,ran Bundesliga' Maßstäbe gesetzt. Und jetzt legen wir wieder los - selbstverständlich mit dem erstklassigen ran-Team."ProSiebenSat.1-Sportchef Alexander Rösner: "Das ist ein Top-Neuzugang für ran! Wir haben mit unserem Konzept bei der Rechtevergabe überzeugt und versprechen, dass wir mit großen Live-Abenden die Fußball-Fans in Deutschland bestens unterhalten werden. In dem neuen Live-Paket geht es in jedem der neun Spiele um viel, manchmal sogar um alles."Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionSandra ScholzTel. +49 89 9507-1121,Sandra.Scholz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4631189