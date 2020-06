Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nel. Die Nationale Wasserstoffstrategie hat es in sich: Bundesminister Gerd Müller spricht von einem 'Quantensprung' hin zu CO2-neutralen Kraftstoffen und zu einer globalen Energiewende. Bei den Verkäufen steht Wirecard erneut im Visier der Investoren. Im Rahmen des Bilanzskandals um den Zahlungsabwickler bricht die Aktie weiter ein. Wirecard steht am Abgrund, heißt es und die Zukunft hängt vom Wohlwollen der Banken ab. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv