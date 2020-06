Der finnische Netzwerkausrüster Nokia setzt den Rotstift bei seiner Tochtergesellschaft Alcatel-Lucent in Frankreich an.Der finnische Netzwerk-Ausrüster Nokia will in Frankreich 1233 Stellen abbauen. Betroffen sei unter anderem der Bereich Forschung und Entwicklung, teilte eine Unternehmenssprecherin am Montag auf Anfrage im finnischen Espoo mit. Das Vorhaben betreffe einen Standort im Pariser Großraum und einen weiteren in der Bretagne - es soll nun mit den Mitarbeitervertretungen verhandelt ...

