"Bei einer eventuellen Ablehnung des vorliegenden deutschen Deals muss man die Situation in Österreich neu bewerten", hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Wien. "Der AUA-Deal sieht als Grundvoraussetzung eine Einigung der deutschen Regierung mit der Lufthansa vor", hieß es auf Anfrage der APA. Daher gelte es jetzt die Hauptversammlung der Lufthansa am Donnerstag abzuwarten.Bei der AUA selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...