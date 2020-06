SÜSS MicroTec SE: Erwartungen für Auftragseingang im ersten Halbjahr 2020 angehobenDGAP-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung SÜSS MicroTec SE: Erwartungen für Auftragseingang im ersten Halbjahr 2020 angehoben22.06.2020 / 17:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Auftragseingang in Q2 deutlich über den Erwartungen* Guidance für die Quartale Q1 und Q2 von kumuliert 100 - 110 Mio. EUR wird deutlich übertroffenDie SÜSS MicroTec SE gibt heute bekannt, dass die Prognose zum Auftragseingang im ersten und zweiten Quartal 2020 von kumuliert bisher 100 - 110 Mio. EUR vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Zahlen zum Auftragseingang im Q2 deutlich übertroffen werden wird.Aufgrund starker Kundennachfrage ist allein für das zweite Quartal ein Auftragseingang in einer Größenordnung von 86 bis 91 Mio. EUR zu erwarten, der damit deutlich über dem Durchschnittswert der letzten drei Quartale von ca. 65 Mio. EUR liegen wird. Als Ursachen lassen sich verstärkte Investitionen hinsichtlich der Einführung des Mobilfunkstandards 5G ausmachen. Das Unternehmen konkretisiert daher die Erwartungen für den Auftragseingang im ersten Halbjahr auf einen Wert in einer Bandbreite von 155 bis 160 Mio. EUR.Kontakt: SÜSS MicroTec SE Sabine Radeboldt Investor Relations Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching, Deutschland Tel.: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 Email: sabine.radeboldt@suss.com22.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SÜSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 E-Mail: ir@suss.com Internet: www.suss.com ISIN: DE000A1K0235 WKN: A1K023 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1075519Ende der Mitteilung DGAP News-Service1075519 22.06.2020 CET/CEST