FRANKFURT (Dow Jones)--Im Zuge des Wirecard-Bilanzskandals hat der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Jan Marsalek seinen Posten endgültig verloren. Der Aufsichtsrat habe Marsalek mit sofortiger Wirkung abberufen und seinen Anstellungsvertrag außerordentlich gekündigt, teilte Wirecard mit. Marsalek war am Donnerstagabend, nachdem die Abschlussprüfer dem Konzern ein Testat für die Bilanz 2019 wegen Hinweisen auf Betrug verweigert hatten, zunächst bis Ende des Monats freigestellt worden.

Marsalek gilt als Vertrauter von Markus Braun, der seinen Posten als Vorstandschef am Freitag aufgeben musste. Wirecard musste in der Nacht einräumen, dass bisher zugunsten des Unternehmens ausgewiesene Bankguthaben in Asien über 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht existieren.

June 22, 2020 11:09 ET (15:09 GMT)

