Er wird für Retail, IT und Digitalisierung verantwortlich sein, teilte die Addiko Bank am Montag mit. Erst kürzlich hatte der Aufsichtsrat die Mandate der Vorstandsmitglieder Csongor Nemeth und Markus Krause bis 30. Juni 2023 verlängert. Nemeth ist wie berichtet ab 1. Juli neuer Vorstandschef; er folgt auf Razvan Munteanu, der wegen "unterschiedlicher Ansichten" seinen Abgang per 1. Juli erklärt hatte. ...

