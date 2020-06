Die EU insgesamt ebenso wie Deutschland im speziellen versuchen verstärkt, chinesische Direktinvestitionen in bestimmten Bereichen zu untersagen, insbesondere, wenn es sich um Unternehmen mit staatlicher Beteiligung handelt. Die neuesten Daten deuten jedoch daraufhin, dass die Furcht vor einem übermäßigen chinesischen Einfluß übertrieben zu sein scheint.Weil Chinas Wirtschaft schneller aus der Coronakrise herausgekommen ist als die europäische, malen viele Experten die Gefahr an die Wand, China könne die Schwäche zahlreicher Unternehmen für Übernahmen zum Schnäppchenpreis nutzen. Bisher ist davon wenig zu sehen - eher umgekehrt. Europäische und andere westliche Firmen kaufen sich seit April wieder verstärkt in Chinas Unternehmen ein - wie Volkswagen mit dem geplanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...