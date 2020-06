BAD NEUSTADT (dpa-AFX) - Mitten in der Übernahme durch den Klinikkonzern Asklepios nimmt der Chef von Rhön-Klinikum seinen Hut. Stephan Holzinger habe sein Vorstandsmandat und seine weiteren Ämter mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilte das Unternehmen am Montag in Bad Neustadt an der Saale mit. Der Aufsichtsrat von Rhön-Klinikum habe zudem der einvernehmlichen Aufhebung des Vorstandsvertrages zum 30. September zugestimmt.



Mitte Juni war bekannt geworden, dass Holzinger über eine Auflösung seines Vertrages verhandelt. Rhön-Klinikum steht vor der Übernahme durch den Konkurrenten Asklepios. Um den Deal war unter den Aktionären, zu denen auch der norddeutsche Klinikkonzern gehört, ein heftiger Streit entbrannt. Der Pharma- und Medizinbedarfsanbieter B.Braun war zuletzt auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit seinem Widerstand gegen den Deal gescheitert. Holzinger hatte die Streithähne mehrfach aufgefordert, die Auseinandersetzung zu beenden und zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen./nas/mis

RHOEN-KLINIKUM-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de