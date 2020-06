MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,35 auf 0,70 Euro nahezu halbiert, die Einstufung der Aktien aber auf "Add" belassen. Nach Jahren der Enttäuschungen brächten die Stärkung der Liquidität durch eine Rückübertragung von Pensionsfondsvermögen und ein eingeleitetes Aktionspaket eine gute - und womöglich letzte - Chance mit sich, um auf den Erfolgspfad zurückzukehren und eine nachhaltig solide Rentabilität zu erzielen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien des Druckmaschinenherstellers blieben aber ein spekulatives Investment./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2020 / 14:20 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



ISIN: DE0007314007

