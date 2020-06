ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Die deutsche Investmentgesellschaft DWS hat nun auch ihre restlichen Anteile am deutschen Anbieter von digitalen Zahlungsdienstleistungen Wirecard abgestoßen. Die DWS Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main war bereits im letzten Monat bei der Wirecard AG aktiv und...

Den vollständigen Artikel lesen ...