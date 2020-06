Der DAX verharrt in der Seitwärtsrange zum Wochenauftakt. Der Montag startete zunächst mit einem Mix aus Gewinnen und Verlusten. Letztlich war ein Minus von 0,55 Prozent bei einem Stand von 12.262,97 Punkten zu verzeichnen. DAX verharrt in der Seitwärtsrange am Montag Die Investoren am deutschen Aktienmarkt haben am Montag mit Zurückhaltung auf die Nachricht von lokal steigenden Infektionszahlen bei der Coronavirus-Pandemie reagiert. Die Ausbrüche ...

