FRANKFURT (Dow Jones)--Compugroup Medical hat die geplante Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Im Zuge der Kapitalmaßnahme wurden insgesamt 5.321.935 Aktien zu einem Platzierungspreis von jeweils 64,00 Euro im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens platziert, hieß es in einer Mitteilung. Der Bruttoemissionserlös betrage rund 341 Millionen Euro.

Durch die Kapitalerhöhung erhöhe sich das Grundkapital der Gesellschaft von 53.219.350 Euro auf 53.734.576 Euro. Die neuen Aktien seien ab dem 1. Januar 2020 gewinnanteilsberechtigt und würden in die bestehende Notierung am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalmaßnahme diene der Stärkung der Eigenkapitalbasis der Compugroup Medical-Gruppe und gebe ihr finanzielle Flexibilität zur Fortsetzung ihrer Wachstumsstrategie, hieß es in der Mitteilung weiter.

June 22, 2020

