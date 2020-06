NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMTMontréal, Québec, Kanada, 23. Juni 2020, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE: 9SC2) (OTC Pink: SNCGF) ("Manganese X" oder das "Unternehmen") freut sich, positive metallurgische Ergebnisse aus der zweiten Phase des Entwicklungsprozesses eines Fließschemas durch Kemetco Research Inc. ("Kemetco") bekannt zu geben. Es wurden eine größere Effizienz und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit erreicht.Wir haben die erste Phase erfolgreich abgeschlossen und dabei unter Anwendung von Material aus dem Konzessionsgebiet Battery Hill Mangansulfat mit einem Reinheitsgrad von über 99,95 % und geringen Konzentrationen von Basis- und Alkalimetallen hergestellt. Diese transformative Leistung zeigte, dass unser Ressourcenmaterial den Anforderungen für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und sonstigen Anwendungen genügen kann.Die metallurgischen Phase-II-Großuntersuchungen sind im Gange und die Ergebnisse im Rahmen der weiteren Entwicklung eines machbaren Gewinnungsverfahrens und Fließschemas sind sehr viel versprechend. Wir prüfen auch die Möglichkeit, die Reinigungsschritte zu reduzieren, was bei Erfolg zu beachtlichen Kostenvorteilen führen könnte.Das Unternehmen entwickelt zusammen mit Kemetco ein kommerziell umsetzbares Fließschema, um Manganprodukte mit ultrahohem Reinheitsgrad herzustellen, die sich für den Einsatz in den wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Energiespeicherbranchen eignen. Dabei kommt die ethisch vertretbare und nachhaltige Mineralisierung bei Battery Hill, also aus Nordamerika, zum Einsatz.In DOE Science News Source vom 6. Juni 2020 hieß es: "Die Nachfrage nach Energiespeichern ist zu groß, als dass sie von einer Technologie allein befriedigt werden könnte. Deshalb suchen wir nach umweltfreundlichen, sicheren und kostengünstigen Alternativen", meinte Jason Croy, ein Physiker der Abteilung für chemische Wissenschaften und Verfahrenstechnik des Argonne National Laboratory. "Mangan stellt hierfür eine gute Option dar."Martin Kepman, CEO von Manganese X, meint: "Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein für Mangan, da es ohne Frage an der Spitze der technologischen Revolution im Batteriebereich steht. Wir sind nach wie vor begeistert von den Fortschritten, die Kemetco hinsichtlich der Kostensenkung im Rahmen der Entwicklung unseres Fließschemas erzielt. Überdies zeigt die Validierung der Verwendung von Mangan in der Energiespeicherung durch das Argonne National Laboratory des US-Energieministeriums (DOE), dass wir auf dem richtigen Weg sind und über die notwendigen Aktiva verfügen, um einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."Bitte folgen Sie uns auf Twitter:https://twitter.com/XManganese's=08Bitte folgen Sie uns auf Facebook:https://www.facebook.com/Manganese-X-Energy-Corp-102953664741689/Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.Für das Board of DirectorsMANGANESE X ENERGY CORP.Martin KepmanCEO & DirectorE-Mail: martin@kepman.comTel: 1-514-802-1814Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: Übersetzung