The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2195092601 ABERTIS INF. 20/29 MTN BD02 BON EUR N

CA FAT1 XFRA AU000XINEAE8 THINKSMART LTD EQ00 EQU EUR N

CA 4XH XFRA CA3567773005 FREEPORT RES EQ00 EQU EUR N

CA RD31 XFRA CA78029U2056 ROYAL HELIUM LTD. EQ01 EQU EUR N

CA OCI4 XFRA ES06670509H2 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR- EQ01 EQU EUR N

CA EUM XFRA GB0006886666 EUROMONEY INST.INV. EQ01 EQU EUR N

CA 1RS XFRA GB00BD3HV384 SUMO GROUP PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 4ZQ XFRA GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX REIT LS-01 EQ01 EQU EUR N

CA 4YQ XFRA IT0005411209 GVS S.P.A. EQ01 EQU EUR Y

CA K900 XFRA SE0014504817 LOOMIS AB SERIES EQ01 EQU EUR N

TRITAX BIG BOX REIT-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de