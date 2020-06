FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.392 EURGDZD XFRA KYG5138B1023 JINCHUAN GR.INT.RES.HD-01STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.580 EURCPF XFRA HK0267001375 CITIC LTD. 0.033 EURPPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 4.500 EURCMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.086 EURGIB XFRA DE000GSW1111 GSW IMMOBILIEN AG 1.400 EURSCD1 XFRA CNE100000BK2 SHANDONG CHENMING PAPER H 0.019 EURC2L XFRA CNE100000BG0 CRRC CORP. LTD. H YC 1 0.019 EURCE3 XFRA CNE1000009W5 CHON.MACHIN.+ELEC.-H-YC 1 0.001 EURFZM XFRA CNE1000004Y2 ZTE CORP. H YC 1 0.025 EURR4P XFRA CNE100000445 SHANGHAI PRIME MACH.YC 1 0.005 EUROEWA XFRA AT0000746409 VERBUND AG INH. A 0.690 EUR6T8 XFRA KYG365731069 FOS.TOUR.GRP EO-,0001 0.002 EUR