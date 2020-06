FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST5VD XFRA ZAE000132577 VODACOM GROUP LTD. 0.208 EURDW2 XFRA VG2506391011 DESWELL INDS INC. DL-,01 0.080 EURYZC XFRA US9848461052 YANZHOU COAL MNG H ADR/10 0.733 EUR49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.343 EURAEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.058 EURIFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.669 EURGRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.330 EURBKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.145 EURLNSZ XFRA DE000A2888L0 SIXT LEASING O.N. Z.VERK. 0.900 EUR8C3 XFRA HK0000057171 CPMC HOLDINGS LTD 0.007 EURMHZ XFRA GRS426003000 MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 0.801 EURCSV XFRA ES0117160111 CORP. FIN. ALBA INH. EO 1 0.500 EUR2GB XFRA DE000A0HL8N9 2G ENERGY AG 0.450 EURLEC XFRA DE0006458003 LECHWERKE AG 2.800 EURMZX XFRA DE0005492938 MASTERFLEX O.N. 0.070 EURYZCA XFRA CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG H YC 1 0.073 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.138 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.053 EURKB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.080 EUR9WGA XFRA DE000A1CUAY0 WERTGRUND WOHNSELECT D 1.150 EUR7VS XFRA SE0007871363 VITEC SOFTWARE GROUP AB B 0.032 EURLNSX XFRA DE000A0DPRE6 SIXT LEASING O.N. 0.900 EUR3UN XFRA US37954A2042 GLOBAL MEDIC.REIT DL-,001 0.178 EURXSP XFRA KYG211901064 CHINA SCE GRP HLDGS REGS 0.016 EUR597 XFRA HK0000337987 BOCOM INT.HLDGS CO. LTD 0.010 EUR