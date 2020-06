PATRIZIA AG: Beendigung des AktienrückkaufprogrammsDGAP-Ad-hoc: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf PATRIZIA AG: Beendigung des Aktienrückkaufprogramms23.06.2020 / 08:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die PATRIZIA AG hat mit Ad-hoc Mitteilung vom 18. März 2020 und Bekanntmachung vom 18. März 2020 ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das seit dem 19. März 2020 durchgeführt wird.Da sich die Kapitalmärkte in den letzten Wochen deutlich stabilisiert haben und sich die Covid-19 Pandemie nur sehr limitiert auf das stabile Geschäftsmodell der PATRIZIA auswirkt, hat sich der Vorstand der PATRIZIA AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft dazu entschieden, das laufende Aktienrückkaufprogramm am 22. Juni 2020 zu beenden.Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms hat die PATRIZIA AG insgesamt 1.376.700 Aktien zu einem Durchschnittskurs von EUR 20,28 pro Aktie und in einem Gesamtvolumen von EUR 27,9 Mio. zurückgekauft.Nach Beendigung des Aktienrückkaufprogramms hält die PATRIZIA insgesamt 2.668.545 Aktien bzw. 2,89% eigene Aktien. Die Anzahl der ausstehenden Aktien beträgt entsprechend 89.682.931 Stück, die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt weiterhin 92.351.476 Stück.Kontakt: Martin Praum Head of Investor Relations Tel.: +49 (0)821 50910-402 investor.relations@patrizia.ag23.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1076137Ende der Mitteilung DGAP News-Service1076137 23.06.2020 CET/CEST