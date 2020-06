Die Aktie des deutschen Batterieherstellers Varta konnte sich in den letzten beiden Monaten recht gut in Szene setzen. Mittlerweile wurde nicht nur der Abwärtstrend gebrochen, durch die Folge von höheren Hochs und höheren Tiefs befindet sich der Titel nunmehr sogar wieder in einer positiven Trendphase.

Den vollständigen Artikel lesen ...