Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts005/23.06.2020/08:00) - High Performance Computing neu definiert: NOVARION Systems & AMD setzen auf strategische Zusammenarbeit im Bereich Virtualisierung & HPC. Für Georg Gesek, CEO von NOVARION Systems, ist die Zusammenarbeit mit AMD von besonderem strategischem Interesse. Erstmals wird es von NOVARION Appliances mit den 7nm EPYC Prozessoren von AMD geben, welche pro System die Rekordzahl von 128 physischen, bzw. 256 virtuellen x86-Prozessorkernen aufweisen. Diese Technologie ist nicht nur für High Performance Computing interessant, sondern auch für Unternehmen mit Virtualisierungsumgebungen bedeutungsvoll und öffnet somit die Türe zu einem großen Anwendungsfeld. "Dies bedeutet für unsere Kunden in der Industrie und Forschung gleichermaßen das beste Preis-Leistungsverhältnis am Markt", gibt sich Georg Gesek, der Gründer & Geschäftsführer von NOVARION überzeugt und weiter: "Wir zertifizieren laufend bestehende Software auf der neuen EPYC-7nm-Plattform und unterstützen unsere Partner bei den Tests in unserem Open-Lab am Wienerberg. Jeder ist herzlich eingeladen seine Applikation auf unserer revolutionären Quanton®-EPYC-Plattform zu testen und den enormen Leistungsgewinn zu erleben!" "Wir freuen uns sehr über die enge Kooperation mit NOVARION Systems, im Rahmen derer wir nun die Markteinführung der AMD-basierten NOVARION-Systeme aktiv begleiten werden. Diese Systeme sind bekannt für die herausragende Skalierbarkeit ihrer Computing-Cores, eine enorme Speicherbandbreite, TCO-Einsparungen und die rekordverdächtige Leistung", erklärt Roger Benson, Senior Director of Sales bei AMD, und weiter: "Als AMD-Elite-Partner ist NOVARION Systems für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Hochleistungscomputern bekannt. Wir freuen uns auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit NOVARION Systems." Als OEM-Partner von AMD hat NOVARION exklusiven Zugriff auf die, im Handel nicht erhältliche, 7H12-Hochleistungsprozessoren mit 64 Cores & 2,8GHz Grundtakt. Diese setzt NOVARION in Hochleistungsclustern im Bereich der (Quanten) -Simulation & Modellierung, sowie für Big Data & künstliche Intelligenz ein. NOVARION systems NOVARION entwickelt und produziert High-Tech Computer Systeme für Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen. Dabei schlägt NOVARION in einzigartiger Weise die Brücke zwischen Wissenschaft und Technologie mit dem Ergebnis unerreicht leistungsfähiger sowie kosteneffizienter Rechenzentrumslösungen, bis hin zur Quantenkryptographie. NOVARION hat seinen Hauptsitz in Wien und betreibt mehrere Niederlassungen in Europa und den USA. AMD Seit über 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik und Visualisierung voran und schafft somit die Basis für Gaming, immersive Plattformen und Rechenzentren. Hunderte von Millionen Verbraucher, führende Fortune-500-Unternehmen und hochmoderne wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt verlassen sich täglich auf die Technologie von AMD um ihren Alltag, ihre Arbeit und ihr Gaming-Erlebnis zu verbessern. AMD-Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich darauf, großartige Produkte zu entwickeln, die die Grenzen des Machbaren überschreiten. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten: https://novarion.systems https://www.amd.com (Ende) Aussender: NOVARION Systems GmbH Ansprechpartner: Georg Gesek Tel.: +43 1 54411590 E-Mail: georg.gesek@novarion.com Website: novarion.systems Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200623005

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)