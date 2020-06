Die ehemals große TUI wird eine kleinere Variante, jedoch mit Maß. Ca. 20 % der Investments in Hotels und andere in Institutionen werden so reduziert, dass sie an Vertragspartner abgegeben werden, aber als Geschäftspartner erhalten bleiben. Damit entlastet TUI sein Anlagevermögen und seine Schulden. Gekonnt gemacht!



