DAX 30 testet weiter hin seine 200-Tage-Linie - Übergeordnete Seitwärtsentwicklung

Nach dem Opening-Gap am 16. Juni folgten vier du¨nne Kerzenkörper (Tagesbasis) in Folge. Dies deutet auf nachlassende Dynamik und eine etwaige Seitwärtsphase hin. Der "Ichimoko Kinko Hyo"-Indikator (IKH) zeigt sich nicht mehr ganz so neutral wie gestern. Er generiert aber noch kein Signal.

Ein Unterhandeln der 200-Tage-Linie könnte relativ schnell zum Gap-Close bei 11.968 Punkten fu¨hren. Die zweite Wolke des IKH-Indikators ist allerdings sehr stark ausgeprägt. Ein massives Abdriften der Kurse am heutigen Dienstag ist daher auch von dieser Seite aktuell nicht zu erwarten. Die Vorzeichen stehen somit weiterhin auf Konsolidierung.

Nach dem positivem Verlauf letzter Woche nicht allzu ungewöhnlich. Gewinnmitnahmen und Absicherungen sind im aktuellen Marktumfeld nichts außergewöhnliches. Die Tagesbandbreite wird sich daher auch heute zunächst zwischen 12.319 und 12.151 bewegen. Stopps sollten erst bei 11.968 gezogen werden. Vieles deutet auf einen Seitwärtstrend hin. Von fundamentaler Seite wird der deutsche Einkaufsmanagerindex mit einem Anstieg erwartet.

Zu den EU-Verbraucherpreisen sowie dem US-Verbrauchervertrauen liegen noch keine Prognosen vor. Summa summarum wird sich der DAX 30 daher heute seitwärts präsentieren. Die 200 Tage-Linie fungiert dabei als guter Signalgeber. Die Marke bei 11.968 als guter Absicherungslevel. Tageskerzen und Ichimoku bieten aktuell einen guten "Kompass".

Den vollständigen Artikel lesen ...