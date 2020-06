Unsere letzte Kommentierung zu den beiden Auto-Werten überschrieben wir am 12.06. noch mit "Ist der knackige Rücksetzer nur der Auftakt?". Zum damaligen Zeitpunkt gerieten die beiden Aktien unter Druck, nachdem der Gesamtmarkt zu "wackeln" begann. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Somit ist es an der Zeit, die Werte noch einmal in Augenschein zu nehmen. Eine gewisse Nervosität ist noch immer an den Aktienmärkten zu spüren. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...