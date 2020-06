Am Dienstag zeigt sich der deutsche Leitindex zum Börsenstart freundlich.Kursgewinne aus Übersee schieben am Dienstag auch den deutschen Markt an: Der DAX steht zur Eröffnung 0,79 Prozent höher bei 12.360,09 Punkten. Damit winkt ein weiterer Test der Hürde rund um 12.400 Punkte, die den DAX seit einer Woche mehrfach ausgebremst hat.Hilfreich sind auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Trump stellte klar, dass das Handelsabkommen zwischen China und den USA weiterhin Bestand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...