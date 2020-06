Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die PMIs in Deutschland, Frankreich und der Eurozone dürften heute leicht enttäuschen und damit keinen Gegenwind auf EWU-Kerntitel ausüben, zumal Sorgen vor einer erneuten Corona-Infektionswelle bestehen, so die Analysten der Helaba.Beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei gestern ein Aufwärtsimpuls zu beobachten gewesen, welcher im Hoch bis 176,37 gereicht und damit die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung (175,98) überwunden habe. Das Chartbild helle sich auf. So stehe der MACD weiterhin auf Kauf und liege an der Nulllinie. ...

