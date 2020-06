An der Börse wird Zukunft gehandelt. Insofern verwundert es nicht, dass der DAX steigt, während Wirtschaftsdaten in die Knie gehen. Weltweit schnüren Regierungen Rettungspakete in Billionenhöhe. Notenbanken drehen den Geldhahn noch weiter auf. Somit spekuliert der Aktienmarkt darauf, dass die aktuelle Wirtschaftskrise durch die Geldflut bald Geschichte sein könnte. Doch kann die Wirtschaft relativ schnell auf Vorkrisen-Niveau zurückkehren? Ist das ganze Ausmaß der Corona-Krise überhaupt absehbar? Inwieweit bekommt man die Pandemie in den Griff? Fragen, die den Aktienmarkt in den letzten Wochen nur nebenbei beschäftigten. Was ebenfalls nicht verwundert, wenn die weltweiten Notenbanken den Markt mit Liquidität in bislang nicht gekanntem Ausmaß buttern. Liquidität ist der Treibsatz für steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...