Letztlich positive Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsdeal mit China, haben am Montag die Kurse an der Wall Street angetrieben und liefern auch dem deutschen Handel am Dienstag frische Impulse. Der DAX notiert aktuell bei 12.344 Punkten 0,6 Prozent im Plus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...