Die Wirecard-Aktiezeigt sich heute endlich mit grünen Vorzeichen an der Börse! Das ist auch dringend nötig, denn das Papier des Zahlungsanbieters hat in der Wochensicht ganze 85% an Wert verloren (1-Jahres-Performance: -90%!). Der Grund für den Kurseinbruch, der schon vor dem Wochenende begann, sind milliardenschwere Löcher in der Bilanz. Mittlerweile musste der Zahlungsabwickler...

