Die Coronavirus-Pandemie und unklare Signale im Handelskonflikt zwischen den USA und China machen den Anlegern in Frankfurt zu schaffen. Schnäppchenjäger nutzten aber die jüngsten Verluste zum Einstieg. Der Dax ging am Dienstag 0,8 Prozent fester bei 12.366 Punkten in den Handel.

Den vollständigen Artikel lesen ...