Amazon zeigt es in diesem Jahr mal wieder allen. Der E-Commerce-, Cloud- und Mediengigant brennt auch 2020 an der Börse ein Feuerwerk ab. 47 Prozent liegt der Titel seit Jahresanfang im Plus - und das, obwohl auch Amazon im März gecrasht ist. Gut möglich, dass Amazon schon am Dienstag ein neues Rekordhoch markiert.Amazon ist eine Macht - und die Aktie der absolute Anlegertraum. Der Titel überzeugt kurz-, mittel- und langfristig wie nur ganz wenige Aktien auf dem Kurszettel.Nun steht das nächste ...

